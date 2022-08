Rimane schiacciato dal furgone, arriva l'elisoccorso

Brutto incidente lavorativo questa mattina (giovedì 11 agosto 2022) a Orzinuovi.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso pochi minuti dopo le 9 in via Cascina San Martino al civico 17. Ad essere coinvolto un ragazzo sulla trentina il quale, una volta sceso, si è visto il furgone utilizzato per il lavoro andare all'indietro, ha cercato di fermarlo con le braccia ma senza successo. Purtroppo è rimasto schiacciato contro ad un muro. Resta da capire come sia potuto accadere.

L'arrivo dei soccorsi

Tempestiva è stata la chiamata ai soccorsi: ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e un elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. La buona notizia è che il coinvolto non sarebbe in pericolo di vita, fatto peraltro confermato anche da Areu. La missione, infatti, da codice rosso è stata declassata a codice giallo.