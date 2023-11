Rifiuti, stretta sulla raccolta differenziata: più controlli e un ispettore

Niente sconti per chi non segue le regole della differenziata. Come previsto dal nuovo bando di gestione, in vigore da settembre, nei giorni scorsi sono partiti i controlli sui sacchi e i secchi con l’obiettivo educare i cittadini alle nuove modalità e portare la differenziata all’80%, con benefici sull’ambiente e sulle tasche dei cittadini stessi.

Stretta sulla Differenziata: si mira all'80%

«Tutto ciò fa parte del piano complessivo per il miglioramento della raccolta differenziata che entrerà nel vivo con l’anno nuovo, quando ci saranno le migliorie più sostanziali che verranno presentate alla cittadinanza con incontri ad hoc - ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Francesco Marcandelli - Puntiamo molto sulla corretta differenziazione: i sacchi non conformi dovrebbero essere smaltiti come indifferenziato, quindi con un costo più alto per i cittadini».

C’è chi ancora si ostina a non differenziare buttando, per esempio, le lattine di alluminio insieme alla plastica nel sacco giallo, o qualsiasi rifiuto nell'umido. Altri invece separano i rifiuti, ma in modo sbagliato, gettando le lampadine a LED nel secchio del vetro, invece che portarle al centro di raccolta, o il tetrapak del latte nella plastica, quando invece si ricicla nella carta.

«Nel primo caso, chi non differenzia, queste persone devono capire che questo comportamento non sarà tollerato. Nel secondo vogliamo aiutare i cittadini mettendo in campo tutte le risorse possibili per farlo».

Più controlli puntuali e un ispettore

A fine novembre, infatti, a vigilare sulla differenziata arriverà un Ispettore Ambientale: un operatore attivo sei giorni su sette che monitorerà ed informerà la cittadinanza in merito alla corretta esposizione dei rifiuti, e a cui i palazzolesi potranno rivolgersi. Inoltre, il Comune metterà in atto una campagna comunicativa per fornire in maniera puntuale le corrette informazioni su come differenziare i rifiuti: un modo capillare per aiutare la cittadinanza a non incappare in errore.

Infine, per i più tecnologici, è tutt’ora attiva anche l’App RifiutiAmo che non solo indica per ogni rifiuto il giusto conferimento, ma permette anche di ricevere le notifiche di avviso sulle serate in cui bisogna esporre i rifiuti, personalizzate in base alla via.