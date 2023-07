Linea Gestioni e Solco Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s hanno vinto la gara d’appalto a Palazzolo sull'Oglio. La terza classificata, però, ha bussato alle porte del Tar.

Aggiudicato il bando per la gestione dei rifiuti, ma spunta il ricorso

Il bando per la gestione della raccolta rifiuti a Palazzolo sull'Oglio ha un vincitore, il raggruppamento proposto da Linea Gestioni e dalla Solco Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. Ma tra i nuovi gestori e l’avvio del servizio, che avrebbe dovuto partire a settembre, c’è il ricorso al Tar presentato da una delle società che ha partecipato alla gara d’appalto. In attesa del responso, quindi, tutto rimarrà in stand by.

Il futuro della raccolta rifiuti

Aperto a febbraio, il bando (della durata quinquennale, 2023-2027, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni) era stato approntato con l’obiettivo di migliorare il sistema di raccolta rifiuti sul territorio, premiando i comportamenti virtuosi e dando nuovo slancio alla lotta contro furbetti e incivili potenziando il controllo sul territorio. Il vincitore oltre alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, nonché al loro smaltimento e differenziazione, avrebbe dovuto farsi carico della gestione del centro di raccolta (ovvero, l’isola ecologica), della pulizia delle strade e delle necessarie campagne per informare i cittadini sulle novità del servizio: prima fra tutte la sostituzione del sacco grigio dell’indifferenziato con un apposito bidone dotato di microchip, per valutare in maniera precisa e puntuale, attraverso il numero di svuotamenti, quanto la singola utenza produce in termini di rifiuti non riciclabili.

Si parlava poi di aumentare il numero degli svuotamenti dei cestini pubblici, soprattutto quelli dedicati al conferimento delle deiezioni canine, nonché quelli nei parchi e in centro storico (tutti dotati di microchip), di spazzatrici con Gps in modo da avere un maggior controllo dell’operato del gestore, e di interventi di adeguamento della videosorveglianza e del muro perimentrale del centro di raccolta, che verrà innalzato per evitare ulteriori intrusioni. A completare il tutto saranno le nuove fototrappole e la figura dell’addetto al controllo del territorio, che sarà operativo sei giorni su sette, il pomeriggio.

Non cambieranno invece le zone di raccolta attuali (zona 1, 2, 3) e le frequenze di passaggio (salvo diversa proposta da sottoporre al Comune), ma ci sarà un’attenzione particolare per le piazze ai fini del decoro pubblico.

Con questo nuovo bando abbiamo voluto progettare un servizio sempre più vicino alle esigenze del singolo cittadino, cercando di premiare i comportamenti virtuosi di chi si impegna di più in termini di differenziazione dei rifiuti e riduzione dell’indifferenziato»,

ha commentato il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Francesco Marcandelli.

Il ricorso al Tar

All’annuncio del vincitore (Linea Gestioni e la Solco Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., che hanno unito le forze per occuparsi del servizio) è però seguito il ricorso al Tar della terza ditta classificata «che noi abbiamo impugnato - ha continuato Marcandelli - Ci dispiace soprattutto perché ciò significa che dovremmo giustamente attendere i tempi della giustizia amministrativa e ciò comporta che non potremo partire con il nuovo servizio già a settembre, come avremmo desiderato. Siamo fiduciosi sull’esito a noi positivo del ricorso, visto l’operato della commissione aggiudicatrice, molto preparata, che ha seguito la gara d’appalto. Attendiamo la conclusione di questa vicenda per poter poi avviare la riforma del servizio in Città: tema a noi molto caro e a vantaggio dell’intera comunità».