Lotta all'abbandono dei rifiuti: quattordici sanzioni e due denunce

Quattordici sanzioni negli ultimi due mesi, trentatré dall'inizio dell’anno, e due denunce penali. Continua e verrà incrementata grazie all’installazione di 32 nuove videocamere e fototrappole l’azione di contrasto dell’Amministrazione comunale di Palazzolo sull’Oglio verso gli incivili che si ostinano a non conferire correttamente la loro immondizia, abbandonandola illecitamente nell’ambiente.

Nello specifico, solo negli ultimi due mesi – maggio e giugno – sono state elevate dodici sanzioni: cinque in piazzale don Zubbiani, una in via Dogane, una in piazzale Oriana Fallaci, una in via Genova, una in via Verdi, una via Romana, una in via Milano e una in via Einaudi.

Non solo. Sono inoltre stati identificati e denunciati i responsabili di due violazioni di carattere penale del Testo Unico Ambientale: reati commessi in relazione al trasporto e allo smaltimento di rifiuti, in via Lancini e in via Brigate Alpine. Accertamenti molto importanti, resi possibili dal costante lavoro del Nucleo Ambientale della Polizia Locale, agli ordini del comandante Luca Ferrari, nonché segno che l’Amministrazione comunale non ha intenzione di abbassare l’attenzione contro questo fenomeno senza giustificazioni.

Con questi recenti accertamenti, il numero delle sanzioni elevate nei primi sei mesi dell’anno – da gennaio fino a giugno – sale a trentatré. Infatti, nei mesi scorsi (gennaio–maggio) altre diciannove sanzioni sono state emesse nei confronti di persone che si sono rese colpevoli di abbandoni illeciti di rifiuti in diverse zone della città: uno al Parco Metelli, uno in via Romana, uno in via Milano, sei in piazzale don Zubbiani, due in via Molinara nella zona dell’ex Cotonificio Ferrari (uno di questi era responsabile anche a livello penale, non solo civile), quattro in via Einaudi, due in via Sondrio, uno in via Schivardi e uno in via Bergamo.

Nel 2022, con la raccolta porta a porta e tutta una serie di strumenti a disposizione per conferire correttamente i rifiuti con minimo sforzo e massimo vantaggio sia per il singolo, sia per la collettività, il comportamento di questi “furbetti” non è assolutamente tollerabile. La lotta contro l’inciviltà è sempre stata una nostra priorità e proseguiremo fermamente su questa strada, grazie anche all’implementazione della strumentazione e l’installazione, entro metà settembre, di ulteriori 32 videocamere e fototrappole. Un grazie come sempre al nostro Nucleo Ambientale di Polizia Locale per il prezioso lavoro che svolgono a tutela del decoro della città e della salvaguardia dell’ambiente.

Queste le parole del vicesindaco e assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesco Marcandelli.