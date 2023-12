Rifiuti abbandonati: identificato l'autore del gesto incivile.

Non si placa il fenomeno dell'abbandono rifiuti, l'ennesimo caso si è verificato poche ore fa nel comune di Rezzato. A seguito della segnalazione fornita da un residente in via Pisacane, gli agenti della Locale incrociando i dati registrati dalle telecamere della videosorveglianza e dai lettori targa installati di recente sono riusciti ad identificare l'autore del fatto.

In che modo dovrà pagare

Al soggetto in questione, di casa in un paese confinante con il comune di Rezzato, spettano pesanti sanzioni. Sarà condannato inoltre alle spese relative allo smaltimento dei rifiuti in questione. Non si tratta certo di un gesto isolato, episodi simili si sono verificati nelle scorse settimane in altri comuni della provincia di Brescia.