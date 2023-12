Abbandona rifiuti nei pressi del campo sportivo, nei guai un 40enne di Cologne.

Non si tratta di un caso isolato sono infatti frequenti gli episodi di abbandono dei rifiuti nell'area del palazzetto sportivo di Cologne. I responsabili sono stati individuati: sin dall'inizio di ottobre l'area del palazzetto sportivo di Cologne è stata presa di mira da alcuni incivili che hanno abbandonato ogni tipo di rifiuto nel verde circostante e lungo la strada.

Il Comandante della Polizia Locale Luca Leone e i suoi agenti hanno immediatamente aperto le indagini. Infatti, con la nuova Legge entrata in vigore proprio dal mese di ottobre 2023, l'abbandono di rifiuti è divenuto un fatto penalmente rilevante anche a carico dei privati. Sia le ditte che i privati cittadini, infatti, in caso di abbandono di rifiuti sul suolo, nel suolo o nelle acque, dovranno rispondere del Reato davanti al Giudice del Tribunale Ordinario con una pena che arriva fino a 10.000,00 euro per i privati e 26.000,00 euro per le aziende oltre ad eventuale pena detentiva a seconda della gravità del fatto.

Nei giorni scorsi è stato individuato il primo autore dell'abbandono di macerie, un quarantenne di Cologne che tramite l'utilizzo di un furgone aziendale si è recato nell'area verde per scaricare i rifiuti. Probabilmente, non consapevole della gravità e dell'inciviltà dell'azione commessa, dopo essere stato contattato dagli Agenti per il procedimento penale, gli stessi si sono sentiti dire "ne parleremo dopo le feste a gennaio".

Un altro responsabile di abbandono di rifiuti, che con l'utilizzo di un furgone cassonato, lo scorso 27 novembre di prima mattina, ha scaricato scarti di infissi, lavorazioni edili e rifiuti indifferenziati, è in corso di identificazione.