Rifiuti abbandonati a Rezzato: altri tre soggetti identificati e sanzionati.

Rifiuti abbandonati a Rezzato: il fenomeno non cessa

Un fenomeno che non sembra volersi frenare quello dell'abbandono dei rifiuti nel comune di Rezzato. A fronte di ciò incessante risulta essere l'attività da parte del Comando della Polizia Locale in questo senso e per tutelare l'ambiente. Gli ultimi episodi in questo senso risalgono allo scorso week end quando tre soggetti sono stati raggiunti da vari provvedimenti amministrativi dopo aver abbandonato rifiuti nel territorio della Città di Rezzato.

L'attività di controllo non si ferma. Proseguirà anche nelle prossime settimane e su l'intero territorio comunale.

Non si tratta di un caso isolato

Non si tratta, come detto, di un fenomeno isolato. Anche il mese scorso la Polizia Locale ha riscontrato un'abbondante quantità di rifiuti abbandonati in varie aree del territorio della Città di Rezzato. Per affrontare tale problema che impatta negativamente sull'ambiente e sulla salute pubblica la Polizia Locale ha intensificato i controlli, riuscendo a identificare numerosi soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti di vario genere, sia lungo le strade che nei campi.

Cosa è emerso

Questa azione decisa ha portato alla denuncia di sei soggetti in stato di libertà, titolari di imprese, alla Procura della Repubblica di Brescia dall'inizio dell'anno. Questi individui sono stati accusati di aver scaricato e abbandonato grosse quantità di rifiuti su suolo pubblico. Durante le indagini, è stato scoperto che alcune aree dove erano stati abbandonati i rifiuti, con una superficie complessiva di 200 metri quadrati, era presente anche dell’amianto. Queste aree sono state sottoposte a sequestro penale.