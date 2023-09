Rezzato piange la scomparsa di Rosario Bonera.

Si è spento all'età di 71 anni dopo una lunga malattia. Tutti hanno ricordato il suo carattere solare e la sua disponibilità sempre verso il prossimo. Instancabile il suo servizio al patronato Caf Acli dove ha da sempre prestato il suo aiuto in modo particolare dopo il pensionamento. Il suo amore per la vita era contagioso. Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti alla notizia della sua dipartita anche quello dell'Amministrazione comunale di Rezzato:

"Con grande tristezza e profondo rispetto, l'Amministrazione Comunale desidera esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Rosario Bonera, un cittadino esemplare che ha dedicato gran parte della sua vita al benessere della nostra comunità. Rosario era un pilastro della nostra comunità: sempre pronto ad aiutare il prossimo, instancabile nella sua generosità e profondamente impegnato nel migliorare la vita di tutti noi. In questo momento di dolore, le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Rosario, la tua eredità vivrà nel cuore di tutti noi e continuerai a ispirare le future generazioni. Sarai per sempre una parte indimenticabile della storia del nostro comune. Ciao, Rosario".