Una notizia improvvisa, piombata sul mondo del rugby come un fulmine a ciel sereno: Daris Ghidini (foto di Stefano Mura), ex allenatore nel Rubgy Rovato e in altre realtà della provincia, si è spento ieri sera a 41 anni a causa di un malore. Lascia una bimba di soli due anni e una famiglia a cui si è stretta tutta la comunità di Lumezzane, di cui era originario, e i tantissimi amici e colleghi che aveva incontrato negli anni.

Il mondo del rugby piange Daris Ghidini, scomparso a soli 41 anni

"Con sgomento e incredulità apprendiamo della prematura scomparsa di Daris Ghidini: ai famigliari le più sentite e sincere condoglianze", è il commento della società Rubgy Rovato 1976, dove il 41enne per anni aveva allenato le giovani promesse del settore giovanile. Alle spalle il tecnico sportivo aveva anche anni di lavoro sul campo del Botticino Rubgy Union e della Centurioni Rugby di Lumezzane, accanto alle formazioni U14 e U16. Tantissime le condoglianze arrivate dal mondo del rugby, che ricorda un professionista e un ragazzo d'oro, scomparso troppo presto.

Daris Ghidini, che nel 2018 aveva vissuto il lutto della perdita della madre, si è spento a causa di un malore improvviso. Ancora non sono state rese note le date dei funerali.