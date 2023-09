Una giovane vita spezzata sull'asfalto. Una morte senza un perché, in un tragico incidente. L'ennesimo dramma sulle strade bresciane è avvenuto in via Bocchetto, nella frazione rovatese di Sant'Anna. Qui ha perso la vita un ragazzo di appena 19 anni, Daniele Lamberti.

Tragico schianto a Rovato: muore a soli 19 anni

La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 17 di mercoledì 20 settembre, in codice rosso. Sul posto si sono precipitate le ambulanze (una dei volontari di Rovato Soccorso) e anche l'elisoccorso, decollato da Brescia e atterrato in un campo nei pressi dell'incidente. Purtroppo, però, è stato tutto inutile. Vani i ripetuti tentativi di rianimare il 19enne, che viaggiava in sella alla sua moto.

L'impatto gli è stato fatale

Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti con tempestività anche gli agenti della Polizia locale di Rovato e, poco dopo, i carabinieri della stazione rovatese. La dinamica del sinistro è ovviamente tuttora al vaglio, ma dalle primissime informazioni sembra che Daniele abbia perso il controllo della due ruote e sia finito fuori strada, forse per evitare la collisione con un'auto. L'impatto contro un albero, però, gli è stato fatale. Il tratto di via Bocchetto è stato chiuso al traffico per i necessari rilievi.

La comunità è in lutto

La notizia della prematura scomparsa del 19enne Daniele Lamberti, residente a Rovato, ha colpito al cuore la comunità. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti i genitori del ragazzo, straziati da un dolore indicibile. A confortarli sul posto e a esprimere il cordoglio di tutta la città c'era il sindaco Tiziano Belotti.