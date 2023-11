Rezzato: oggi l'ultimo saluto ad Alessandro Carrera, giovane vittima della strada

Rezzato: oggi (mercoledì 22 novembre 2023) l'ultimo saluto ad Alessandro Carrera, giovane vittima della strada.

Oggi l'ultimo saluto ad Alessandro Carrera

Grande dolore per la prematura scomparsa di Alessandro Carrera, il 30enne spirato lunedì 20 novembre 2023 dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla 45bis in territorio di Rezzato. L'ultimo saluto è in programma per oggi alle 15.30 nella chiesa del Buon Pastore in viale Venezia.

La sua più grande passione erano le automobili, come si può notare anche passando in rassegna il suo profilo Facebook: dopo aver conseguito il diploma al liceo Calini aveva intrapreso l'Università, percorso che poi ha interrotto proprio per dedicarsi alle automobili.

Cordoglio: dolore e incredulità

Tanti i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della sua dipartita. Carichi di colore e di incredulità