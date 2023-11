Grave incidente a Rezzato: la vittima è il 30enne Alessandro

Ha avuto un tragico epilogo il sinistro che si è verificato ieri (lunedì 20 novembre 2023) poco dopo le 13 a Rezzato lungo la ss45bis.

Grave incidente a Rezzato: addio ad Alessandro

A perdere la vita il giovane Alessandro Carrera, aveva solo 30 anni. Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Salò e della Locale di Rezzato l'auto una Fiat 500 Abarth che viaggiava da Brescia verso Salò avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante. Il 30enne è stato subito soccorso in codice rosso e trasportato agli Spedali Civili di Brescia dove è deceduto in tarda serata. Il conducente del camion è risultato ferito, il 46enne è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco.

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. La strada è stata riaperta poco dopo le 17.30.

Chi era Alessandro

La notizia ha colpito tutti, anche coloro che non lo hanno conosciuto: non si dovrebbe morire a trent'anni. Particolarmente vicina alla famiglia l'Associazione Artigiani di Brescia, Alessandro è infatti il figlio di Gabriele il dirigente dell'organizzazione.