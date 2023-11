Scontro auto-camion a Rezzato: due le persone coinvolte.

Scontro auto-camion a Rezzato

Attimi di grande apprensione quelli vissuti oggi (lunedì 20 novembre 2023) poco dopo le 13 a Rezzato lungo la ss45bis.

Dove si è verificato il sinistro

Dinamica ancora da chiarire nel dettaglio

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato allo scontro tra auto e camion: dalle prime ricostruzioni pare che lo schianto sia venuto all'altezza della Tecnomat. Ad intervenire prontamente sul posto due automediche, un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.

Al momento la strada risulta essere chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto la Polizia stradale e la Locale che raccomanda di seguire le indicazioni degli agenti per impegnare le uscite.

Seguono aggiornamenti.