Rezzato: investe una donna e poi scappa

Investe una donna e poi scappa.

Poco dopo le 9.30 a Rezzato

É successo a Rezzato: come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 9.30 in via Giuseppe Mazzini in codice rosso. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna stesse attraversando la strada per recarsi al supermercato Rossetto quando una donna al volante che stava viaggiando in direzione Brescia l'avrebbe investita per poi scappare.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto un'ambulanza e un'automedica: la 32enne investita è stata sbalzata a tre metri dal punto dell'impatto, i soccorritori giunti sul posto hanno evidenziato un trauma cranico. La missione è stata però poi declassata a codice giallo, la donna è stata poi ricoverata in Poliambulanza.

Pare che la Polizia Locale abbia individuato la persona alla guida dell'auto, pare si tratti di un'anziana 90enne.