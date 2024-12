Rapina in gioielleria, armati di ascia rubano ori per migliaia di euro

di Emma Crescenti

Hanno atteso l’orario di apertura, sono entrati e con un'ascia hanno spaccato le vetrinette del negozio rubare la preziosa merce. «Questa è una rapina», si sono sentire dire le due commesse di Orofino, la gioielleria attiva nel Centro Commerciale Le Torbiere, presa di mira da una banda di malviventi.

Rapina da Orofino, ladri in fuga con gioielli per migliaia di euro

Il «commando» ha colpito verso le nove di stamattina, mercoledì 4 dicembre 2024, quando le saracinesche dello shopping center si erano appena alzate. Cinque persone con il volto travisato sono entrate nella struttura dirette verso i locali dell'attività, ancora chiusa al pubblico: sono entrati sotto gli occhi spaventati delle commesse, fortunatamente illese, che non hanno potuto fare altro che farsi da parte. Con un'ascia i malviventi hanno spaccato le vetrine del negozio e in pochi minuti hanno arraffato tutti i gioielli che sono riusciti a prendere, per poi scappare e darsi alla fuga. Allertate dall’allarme, le Forze dell'ordine sono giunte tempestivamente sul posto, ma la banda aveva già fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri della Comoagnia di Chiari hanno avviato le indagini per rintracciare i colpevoli. Quando all’ammontare del furto ancora non si conosce con precisione l’entità, ma sicuramente il bottino ammonta a diverse migliaia di euro.

La rapina nel 2020

L’episodio ha riportato alla mente quanto accaduto nel febbraio del 2020, quando il centro commerciale Le torbiere era stato teatro di un’altra rapina: allora un commando di uomini armanti di pistola aveva fatto irruzione nel negozio Gioielli di Valenza, puntando le armi contro le commesse e fuggendo con gioielli, diamanti e ori, creando una nube di copertura con degli estintori.