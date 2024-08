Addio a Gabriella Tonoli, domenica la veglia funebre e lunedì i funerali.

Se ne è andata improvvisamente dopo essere stata colpita da un aneurisma nella giornata di mercoledì 31 luglio 2024, era consigliere parte della squadra Prima di tutto Corte Franca.

L'addio

La salma riposa nella sala mortuaria degli Spedali Civili di Brescia. La veglia funebre è in programma per domenica 4 agosto 2024 nella casa del commiato Buffoli alle 15. Le visite sono possibili dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 20. L'ultimo saluto è invece in programma per lunedì 5 agosto 2024 alle 10 nella chiesa parrocchiale di Timoline con partenza dalla casa del commiato Buffoli di Corte Franca. Successivamente la salma proseguirà verso il Tempio della Cremazione.

Originaria di Brescia dove era nata nel 1959 (aveva 65 anni), dal 1966 viveva a Corte Franca con il marito e dove ha cresciuto i suoi figli.