Quinzano celebra i suoi giovanissimi atleti

A Quinzano le eccellenze non passano di certo inosservate: borse di studio agli studenti meritevoli, alle quali partecipano con un impegno economico anche alcuni imprenditori locali, benemerenza Artiglio d’oro per i cittadini che si sono distinti per impegno civico e ora un riconoscimento ai talenti sportivi.

Eccellenze quinzanesi

Mercoledì sera, nella sala consiliare, i giovani atleti sono stati ricevuti dal sindaco Lorenzo Olivari e dall’assessore allo sport Marinella Bruni.

"Impegnarsi nello sport è sempre qualcosa di molto positivo - ha esordito il sindaco - Oltre all’aspetto agonistico che sicuramente è importante c’è anche il grande valore sociale e anche formativo. Lo sport richiede dedizione, impegno, costanza, porta anche ad affrontare determinati delusioni che aiutano a far maturare l’individuo e anche a gioire di tutti i successi e quindi a dare soddisfazioni. Lo sport mette in evidenza il bianco e il nero della vita, gli aspetti positivi e negativi edificando la persona e aiutandola a maturare, c’è questo grande valore individuale che è anche un valore sociale e che va ben al di là della disciplina sportiva e del risultato ottenuto. Si partecipa per vincere però bisogna anche saper portare a casa le sconfitte perché anche quelle aiutano a crescere in tutte le direzioni".

Anche l’assessore ha voluto complimentarsi con i ragazzi.

"Lo sport è un mondo meraviglioso che aiuta veramente a crescere - così Bruni - Ci sono le sconfitte e ci sono le vittorie. Io ho avuto un trascorso in una società sportiva e devo dire che il mondo dello sport è veramente bello, tenete duro, andate avanti e continuate perché avrete solo delle grandi soddisfazioni. In questo momento siete la nostra soddisfazione e siamo davvero felici che dei nostri ragazzi arrivino a questi traguardi, vi faccio i migliori auguri per i prossimi anni, spero di vedervi qui sempre per essere riconosciuti nei vostri meravigliosi traguardi che raggiungerete".

I giovani atleti premiati sono: Fama Fontana, Ginevra Zoppi, Giorgia Delpero e Giulia Lodigiani per l’asd Liberty, ginnastica artistica, Laura Maggioni, pattinaggio artistico, Stefano Salvati, per la pesca alla trota in lago. Per festeggiare gli atleti hanno invaso la sala consiliare anche i ragazzi della festa della classe con con un forte carico di energia hanno voluto celebrare le imprese sportive dei loro giovani concittadini.