A 4 Ristoranti in cucina...c'è il vicesindaco di Quinzano d'Oglio

Un’avventura incredibile quella che ha vissuto Federico Bertuzzi, vicesindaco di Quinzano d'Oglio e giovane imprenditore, insieme ai suoi soci: protagonisti nel programma condotto dallo chef Alessandro Borghese.

Un'esperienza incredibile

Bertuzzi con i soci Sergio Bonelli, Edoardo Gobbini e Carlo Pizzi, tutti giovanissimi dai 21 ai 34 anni, gestiscono diversi locali: il Juliette a Cremona, il Moma a Verolanuova, il Cilindro a Manerbio e la Centrale del latte a Brescia. Si tratta prevalentemente di discoteche, ma il Juliette è una sorta di ibrido che unisce club e ristorante, proprio questo locale è stato scelto da Borghese per partecipare al noto format.

"Sono loro a contattarti - ha raccontato Bertuzzi - verso settembre ci hanno comunicato l’intenzione di girare una puntata a Cremona, da quel momento sono iniziati diversi incontri conoscitivi per valutare l’idoneità di ristoratori e locale, infine siamo stati scelti, e questo per noi è già un risultato enorme, così abbiamo girato la puntata in dicembre".

Un risultato davvero notevole: essere selezionati per uno staff giovane come il loro è già una vittoria. Perché non è facile il mondo dell’imprenditoria italiano, ancora di più se si è giovani, ma Bertuzzi e soci certo non si sono fatti scoraggiare e hanno messo tutto loro stessi in quest’avventura: Sergio e la compagna si occupano della gestione della sala, Carlo è in cucina, Federico e Edoardo si spendono perché tutto fili liscio. La puntata alla quale hanno partecipato era dedicata a Cremona ed alla rivisitazione della cucina classica, che in città è la più apprezzata.

I giovani imprenditori si sono scontrati con mostri sacri della ristorazione: L’oSte, il Remolino e il Violino.

"Confrontarci con professionisti della ristorazione con anni d’esperienza sulle spalle per noi è stato molto bello e molto importante - ancora Bertuzzi - anche se siamo arrivati quarti per noi già l’esperienza è valsa come una vittoria e ci spinge a fare ancora meglio".

Un’altra vittoria è che i commenti alla serata vertono tutti su quanto i concorrenti fossero stati eleganti e cordiali, lontano dalle scaramucce televisive che troppe volte si vedono sul grande schermo, a Cremona ha regnato la gentilezza ed il fair play. Soddisfatti i giovani imprenditori, ancora più motivati, tanto che affronteranno l’inaugurazione del loro prossimo locale con piglio ancora più deciso: venerdì 21 marzo, primo giorno di primavera, aprirà i battenti la pizzeria Casa Anita, a Verolanuova nell’ex sede dell’Agenzia delle entrate. Una location da 10, per rimanere in tema, dato che si affaccia sulla bella pizza del paese. Il format 4 Ristoranti ha lasciato in questi quattro giovani imprenditori tanta voglia di fare, già titolari di quattro locali, in cui lavorano circa 80 persone, non hanno di certo intenzione di fermarsi, ma fare sempre meglio, alla faccia di chi vuole i giovani demotivati e pigri, qui tira tutta un’altra aria.