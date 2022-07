Attimi di apprensione, a Cologne, dove è partita la chiamata ai soccorsi per una 14enne investita sulle strisce pedonali mentre stava andando in piscina con gli amici.

Quattordicenne in bici investita sulle strisce

Si stava recando in piscina con gli amici quando improvvisamente, sulle strisce di via San Pietro, è stata investita. L'incrocio e la via sono già state in passato teatro di incidenti dovuti alla scarsa visibilità e all'alta velocità, l'ultimo dei quali è avvenuto proprio nella notte tra sabato e domenica.

E' partita in codice rosso, intorno alle 15.30, la chiamata ai soccorsi per una 14enne vittima di un incidente. La giovane è stata investita da un'auto che stava proseguendo verso il centro del paese quando è stata urtata dall'auto ed è finita rovinosamente al suolo. Sul posto sono intervenute l'auto medica e l'ambulanza, ma anche la Polizia Locale del Montorfano per i rilievi. Fortunatamente, dopo lo spavento iniziale, la ragazza è anche riuscita a parlare con gli amici e rassicurarli, ma è stata ugualmente accompagnata in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non ha riportato gravi fratture o lesioni.