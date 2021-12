Protesta all'Antonietti, il comune si dissocia e Bertolaso definisce "fondamentale" la riapertura dell'hub

“Mi dissocio da questa manifestazione - commenta Marco Ghitti, sindaco di Iseo - chi manifesta non capisce qual’è la gravità della situazione in questo momento, è necessario vaccinare per evitare che un’altra ondata causata dalle nuove varianti ci blocchi ancora. In Consiglio comunale ho dichiarato che insieme al preside Diego Parzani dell’Istituto Antonietti stavamo trovando delle soluzioni alternative per l'attività motoria dei ragazzi. Nei prossimi giorni spero di risolvere anche il problema del basket Iseo”.