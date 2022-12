Riconosciuto il valore della Croce bianca di Chiari. Non che ci fossero dubbi. A segnalare il gruppo clarense, sempre attivo sul territorio, è stata proprio l’Asst Franciacorta con la quale il sodalizio ha rapporti quotidiani.

Premio #MaiSoli per la Croce bianca di Chiari

In Regione, per ricevere il premio dalle mani dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, sono andati la presidente Lisetta Mingardi insieme al segretario di sezione, Piergiacomo Bariselli. Presente anche la vicepresidente della III Commissione Sanità di Regione Lombardia, Simona Tironi, grande amica della Croce bianca di Chiari.

La premiazione

Si è svolta sabato la quarta edizione del premio #MaiSoli, evento dedicato alle associazioni di volontariato lombarde che operano in ambito sanitario e sociosanitario. Filo conduttore è stato il racconto di storie emozionanti dei volontari, raccolte dalle 150 associazioni presenti, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Tra queste anche la Croce bianca di Chiari. «#MaiSoli» è un evento che Regione che regala alle associazioni di volontariato che collaborano con le strutture sanitarie e sociosanitarie lombarde, per ringraziarle del loro straordinario contributo. Un contributo che si è dimostrato particolarmente prezioso durante il periodo della pandemia in cui, nonostante l'isolamento, hanno fatto in modo che i pazienti non si sentissero, appunto, «mai soli».

L’intervento

Aver ricevuto questo premio ci onora molto - ha ribadito la presidente Mingardi - Siamo davvero felici che la nostra Asst, con la quale collaboriamo attivamente, abbia pensato a noi per questo riconoscimento. Tutti noi facciamo del nostro meglio per garantire la presenza ed essere sempre a disposizione di coloro che hanno bisogno. Ci tengo però a specificare che seppur sono io quella che finisce sul palcoscenico, il merito è di tutti i miei volontari e del loro impegno quotidiano. Dunque, è a loro che va un enorme grazie.

