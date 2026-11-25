Gli accertamenti sono stati poi estesi ad una struttura ricettiva a Nuvolento dove l'uomo alloggiava: all'interno della stanza è stato trovato un bilancino elettronico e svariato materiale per il confezionamento delle dosi

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Preleva oltre 88 grammi di cocaina tra i cespugli a Nuvolera, in manette un 25enne.

25enne preleva oltre 88 grammi di cocaina

Sono scattate le manette ai polsi di un cittadino straniero 25enne domiciliato a Nuvolento, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di spaccio. In prima linea nell’operazione i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Desenzano del Garda.

Il giovane è stato sorpreso mentre si avvicinava ad un terreno agricolo prelevando, con fare circospetto, un involucro nascosto tra i cespugli: il giovane è stato fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale: con lui 88,43 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi contenuti all’interno di involucri termosaldati pronti per essere venduti.

Perquisita la struttura ricettiva nella quale alloggiava

Gli accertamenti sono stati poi estesi ad una struttura ricettiva a Nuvolento dove l’uomo alloggiava: all’interno della stanza è stato trovato un bilancino elettronico e svariato materiale per il confezionamento delle dosi. Proprio all’interno dell’alloggio in questione, infatti, veniva preparato lo stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato: l’arrestato si trova nelle camere di sicurezza del comando compagnia di Desenzano del Garda in attesa del giudizio per direttissima.