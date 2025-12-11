Ditta di Nuvolento scarica acque non depurate nel Chiese: la scoperta dei carabinieri forestali.

Scoperta una ditta scaricare acque non depurate nel Chiese

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi a seguito della segnalazione da parte di un cittadino: i carabinieri forestali di Gavardo sono quindi intervenuti a Nuvolento per la presenza di acque torbide e maleodoranti nei canali irrigui del consorzio Medio Chiese. In breve la scoperta per cui l’origine dello sversamento era da individuarsi in una ditta locale.

Impianto di depurazione malfunzionante

Quest’ultima, regolarmente dotata di un impianto di depurazione, stava sversando acque reflue industriali non depurate a causa di un malfunzionamento dell’impianto in questione. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire come lo scarico fosse di fatto privo della necessaria autorizzazione.

Scarico posto sotto sequestro

I militari hanno quindi subito posto sotto sequestro lo scarico per interrompere l’illecito. Hanno poi prelevato campioni di acqua per le analisi da parte di Arpa, Dipartimento di Brescia, al fine di valutarne la pericolosità.

Il titolare della ditta è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.

Le immagini