Il giorno «x» è arrivato. Oggi sabato 24 giugno,, torna l’evento più atteso dell’anno organizzato dal Comune insieme all’associazione Commercianti (e con la collaborazioni delle attività commerciali del territorio, le associazioni e tanti altri). E’ tempo di Notte bianca che, in questo 2023, dopo l’Italia dello scorso anno sarà in stile... «country».

Pontoglio è «country» con la grande Notte bianca

Il tema è nuovissimo, mai fatto prima, e il paese sarà completamente addobbato a festa. Inoltre, come vuole la tradizione, ci saranno migliaia di gadgets per i visitatori (e in questa edizione ci saranno anche i cappelli da cowboys) e non mancherà nemmeno l’apprezzatissimo servizio del trenino (che sostituisce il bus navetta gratuito) per coloro che riusciranno a parcheggiare un po’ più lontano dal centro.

Nel cuore di Pontoglio ci saranno otto punti musica, sedici punti «food» (con una ricchissima proposta di cibo), le esibizioni delle Majorettes Blue Star di Pontoglio, il «battesimo della sella» con «El sueño della niña», ma anche i balli country con il gruppo Monster Country. E ancora, si potranno trovare i giochi in stile «west», il toro meccanico con premi e tante altre sorprese. Ce n’è per tutti i gusti. Nelle vie del centro e nei negozi sarà creata l’atmosfera tipica e non mancherà il divertimento.

Una delle attrattive maggiori sarà, come già annunciato, la «Caccia al Bandito». Pontoglio verrà tappezzata di manifesti con la tipica scritta «Wanted» e il volto del ricercato. Chi lo riconoscerà e lo consegnerà in carne ed ossa allo sceriffo (il sindaco Alessandro Pozzi) vincerà il premio unico di 930 euro in buoni spesa da spendere nei negozi di Pontoglio. Vietato mancare!