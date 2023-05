Pontoglio si mette il cappello da cowboy per la notte più lunga dell'anno

Tante novità, punti ristoro e attività, ma anche la "Caccia al bandito" da riportare (vivo) allo sceriffo per avere la ricompensa.

Pontoglio si mette il cappello da cowboy

Rullo di tamburi... E’ il "Country" il tema della versione 2023 della Notte Bianca di Pontoglio. L’appuntamento è per sabato 24 giugno: amatissima, finalmente è pronta l'unica Notte Bianca dell'Ovest bresciano ad essere sempre a tema e con migliaia di gadgets, piena di vita fino alle 3.

Dopo il ritorno col botto dello scorso anno, a tema "Italia", il Comune di Pontoglio e l’associazione Commercianti stanno preparando l'undicesima edizione dell’evento che quest’anno sarà completamente in stile "Country2 .

Infatti, tutte le vie del centro saranno allestite per l’occasione e non mancheranno momenti e scuole di ballo, giochi tipici, espositori in tema e specialità gastronomiche tipiche «western» che allieteranno e renderanno ancora più bella l'esperienza.

Le novità? Senza ombra di dubbio la «Caccia al bandito». Ben 2.000 locandine con la tipica scritta «Wanted» saranno appese in ogni angolo del paese e inviteranno i partecipanti a riconoscere, catturare e consegnare (vivo) allo sceriffo il bandito raffigurato. «Reward», ossia la ricompensa», sarà da 100 euro in buoni spesa (messa in palio dall’associazione Commercianti).

Ci saranno 7 punti musica e 16 punti ristoro, ma non mancheranno i cavalli, il toro meccanico e tante altre ancora.

Gli interventi

Parola, in prima battuta, al sindaco Alessandro Pozzi.

Un ringraziamento all’associazione Commercianti rappresentata da Roberto Manenti e al vicesindaco Debora Stabile, che da mesi stanno mettendo in atto tutto quello che serve per organizzare nel migliore dei modi la Notte Bianca. La minuziosa organizzazione e le grandi novità che ci saranno, mi lasciano presagire che sarà, come al solito, indimenticabile.

Sempre in prima linea, con tutto il suo gruppo, il presidente Roberto Manenti:

Organizzare un evento della portata della Notte Bianca non è cosa semplice. Moltissimi sono i punti da preparare, tutto deve combaciare alla perfezione. Il nostro impegno è però gratificato sia dai risultati numerici, sia dai migliaia commenti positivi per l'organizzazione. Tutto questo ci sprona a dare sempre il massimo. Non è semplice ogni anno rinnovarci, ma questo è il segreto del nostro successo.

Miglioramento e innovazione sono stati alla base anche dell’intervento del vicesindaco, Debora Stabile.

La Notte Bianca è uno degli eventi più importanti del panorama pontogliese ed è con grande orgoglio che come ogni anno ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno perché possa stupire all’insegna del continuo miglioramento. Tutto questo non sarebbe possibile senza il grande impegno dell’associazione Commercianti.

Uno dei punti di massima attrattiva sarà sicuramente la zona dedicata ai cavalli dove Maria Giulia Stroppa condurrà adulti e bambini alla conoscenza del mondo equestre. Un mondo pieno di adrenalina ed emozioni con la possibilità di scoprire tutto l’amore che questi stupendi animali possono trasmettere.

Insomma, vietato mancare: la data da segnare sul calendario è quella di sabato 24 giugno!