La festa dell'oratorio di Milzano prosegue anche nel week end

E' iniziata giovedì l'annuale festa dell'oratorio che per quattro giorni porterà tanta allegria nel paese.

Torneo di calcio

La Festa dell'oratorio di Milzano si è aperta giovedì con la celebrazione della messa da parte del parroco don Giancarlo Zavaglio, al termina della quale la Banda d Pralboino ha dato prova di maestria con un bel concerto, poi tutti all'oratorio per essere deliziati dai manicaretti dei volontari. Ieri, venerdì 23, si è svolto un entusiasmante torneo di calcio giovanile: impegnate due squadre Unitas Olympia, con giocatori di Pralboino, Gambara e Gottolengo, Ostiano e Pavonese calcio. Tanto divertimento per tutti e anche una medaglia per tutti, perché l'impegno va sempre premiato. Sul gradino più alto del podio è salita la Pavonese, seguita dalle due squadre dell'Untis Olympia che hanno ricevuto la coppa direttamente dal parroco, dal sindaco Sandra Filippini, e dal consigliere con delega allo Sport Riccardo Dincao.

La festa continua

Anche questa sera, sabato 24, la festa continua con la musica della band Ciacci e i monelli, mentre domani sera, domenica 25, tutta la serata sarà dedicata alla musica afro funky con dj Luca Baz e Alberto M., durante entrambe le serate il servizio cucina rimane sempre aperto, per prenotare il proprio posto è necessario chiamare Daniela al 339 73 92 602 o Enrico 339 79 93 877.