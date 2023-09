Tra gli oltre 180 volontari di tutta Italia, anche i pontevichesi

Pontevico in piazza con le mele di Aism

Pontevico c’è, a fianco di Aism. Nei prossimi giorni torna nelle piazze italiane, così come in quella pontevichese (piazza Mazzini) “La mela di Aism”. Una sensibilizzazione e un supporto importante per la lotta alla sclerosi multipla. L’appello è “Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele”. Tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da poco meno di due chili che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro.

In piazza Mazzini

Saranno oltre 180 volontari scenderanno in piazza per distribuire 11.880 chili di mele, e Pontevico c’è con un banchetto tutto suo, l’8 e il 10 ottobre in piazza Mazzini all’angolo con la pasticceria Paitoni, dalle 8.30 alle 12.30. Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale Aism di Brescia

chiamando il numero 030.2305289, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30. “La Mela di Aism” è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La solidarietà

I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e le pazienti affetti da tale patologia. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana. Ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva.