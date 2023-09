Don Marco lascia il suo ministero a Pontevico

Da venerdì a domenica l'oratorio è stato la quinta scenica di una grande festa: non poteva essere diversamente per i saluti a don Marco.

Don Marco Forti

Don Marco ha iniziato il suo servizio 8 anni fa nella parrocchia di Pontevico, un anno da diacono e sette da sacerdote lo hanno reso indimenticabile per i tanti giovani che grazie a lui hanno potuto vivere vere proprie avventure. Responsabile delle attività dell'oratorio, i suoi grest rimarranno indimenticabili e sono famosi ormai in tutta la Bassa, ha saputo coinvolgere e animare i giovani del paese che grazie a lui hanno fatto un importante percorso di crescita senza trascurare il divertimento.

Il canto del gallo

I festeggiamenti sono iniziati venerdì sera dove è stata organizzata una cena da tutto esaurito per i giovani e le famiglie durante la quale sono stati rievocati i tanti grest ideati e animati da don Marco e dai ragazzi che ogni anno si sono spesi sempre di più per offrire una vera e propria avventura ai bimbi del paese. E sono proprio i bimbi che venerdì sera tra canti e balli si sono scatenati a più non posso.

Santa Messa

Domenica ha avuto luogo la funzione solenne: i curati che negli anni hanno servito a Pontevico si sono ritrovati sull'altare per celebrare con don Marco la sua ultima funzione a Pontevico. Tutta la comunità ha voluto presenziare per testimoniare il suo affetto che ha preso forma nelle parole e nei doni che i rappresentanti dei genitori, dell'Unità pastorale, dei catechisti, dei giovani e dell'intera comunità hanno voluto omaggiare al curato, ma più di tutto hanno significato le lacrime e gli abbracci che ben hanno mostrato il valore del lavoro svolto da don Marco.

Ora vincente

Dopo un pomeriggio di giochi, balli e laboratori dedicati ai bambini è arrivato il momento di salutare don Marco: con una parate per le vie del paese bambini, famiglie, giovani hanno voluto accompagnare il "loro" don verso quella che sarà una nuova avventura. Proprio come lui ha insegnato sono le avventure uno straordinario veicolo non solo di divertimento, ma di impegno verso il prossimo, riflessione e costruzione di se, questa lezione i giovani educatori l'hanno appresa a fondo ed ora sarà loro compito proseguire su questa strada.