Cadono calcinacci dal soffitto della cucina, due famiglie fuori casa

All'improvviso un pezzo di soffitto è crollato addosso a una famiglia, sbriciolandosi al contatto con il tavolo, le sedie, i mobili della cucina e del soggiorno. Un grande spavento e per fortuna solo qualche graffio: è il bilancio dell'incidente avvenuto questa sera (domenica) in un'abitazione di via Vanzeghetto a Capriolo, dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco.

Erano le 21 circa quando i Vigili del fuoco di Palazzolo e i carabinieri della Stazione di Iseo e della Radiomobile di Chiari sono intervenuti, insieme a un'ambulanza dei Volontari di Adro, in via Vanzeghetto. Madre, padre e cinque figli piccoli erano appena scappati fuori casa dopo che il soffitto sopra il tavolo del soggiorno-cucina si è sbriciolato.

A cadere al suolo e sui componenti del nucleo familiare che si trovavano in quel momento all'interno dell'abitazione i calcinacci del soffitto. Per fortuna nessuno si è ferito gravemente. Uno dei bambini è stato medicato dai sanitari, ma non sono state necessarie cure in ospedale. Grandissimo lo spavento, sia per la famiglia che si è vista letteralmente crollare il soffitto addosso, sia per la vicina di casa, un'anziana di Capriolo che vive insieme alla figlia.

L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di ricostruire le cause dell'accaduto, riconducibili a una perdita di acqua proveniente da un tubo del bagno situato al piano superiore. Sia l'abitazione della famiglia numerosa che quella dell'anziana vicina sono state dichiarate inagibili.

Per trovare una sistemazione provvisoria alla coppia di genitori e ai loro cinque bambini è stato contattato il sindaco Luigi Vezzoli, che insieme all'assessore Mario Facchi ha subito raggiunto via Vanzeghetto e si è prodigato, anche tramite i Servizi sociali, a trovare un bed and breakfast per far dormire sonni più tranquilli alla famiglia sfollata. L'anziana vicina, invece, è stata ospitata da alcuni parenti per la notte.

Sull'edificio dovrà essere effettuato un intervento di manutenzione e messa in sicurezza.