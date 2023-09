Benarrivato don Yuri

Le chiesa gremita, un lauto rinfresco e poi un pomeriggio di giochi per i giovani del paese: così Pontevico ha accolto don Yuri Belfiore.

Don Yuri Belfiore

Don Yuri Belfiore, 24 anni, originario di Berzo Inferiore, Valcamonica, ha appena fatto il suo ingresso ufficiale nella comunità di Pontevico. Domenica mattina la chiesa era gremita: tutti hanno voluto accogliere il nuovo sacerdote chiamato a servire in paese. L'accoglienza più bella è stata quella degli adolescenti. "Noi giovani ti diamo il benvenuto - ha parlato Lorenza a nome di tutti - Dovrai aiutarci a scrivere la nostra storia: in questo gruppo c'è tanta sinergia e desideriamo che tu ne faccia parte con tutto l'entusiasmo del nuovo arrivato ma anche con la tua competenza ed esperienza". I giovani e la comunità intera sono pronti a iniziare questo nuovo cammino insieme a don Yuri che ha anche ricevuto un dono dall'abate don Federico Pellegrini: una bella biciletta. " Don Yuri hai voluto fare il prete? Adesso pedala", un modo scherzoso di sott'intendere al grande impegno che aspetta al sacerdote: ma sicuramente saprà vincere questa grande sfida. La mattinata è continuata con un bel rinfresco offerto dalla parrocchia per tutti, mentre al pomeriggio i grandi protagonisti sono stati i bambini che tra giochi, balli e merende si sono goduti una bella giornata di sole e divertimento.