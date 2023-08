Polizia Locale: nuovi mezzi ecologici per il controllo del territorio.

Polizia Locale a Rodengo Saiano

A Rodengo Saiano la Polizia Locale si è dotata di nuovi mezzi ecologici per il controllo del territorio. Ad essere attivate anche alcune zone 30 volta a tutelare l'incolumità di pedoni e ciclisti. La Polizia Locale, in particolare, ha acquistato due nuove biciclette elettriche tramite un bando regionale.

Le aree interessate

Su indicazione della Giunta, inoltre, la Polizia locale ha provveduto a installare i dissuasori di velocità artificiali. Ad essere interessate via Padania, via Piemonte e via Colombaia. Ad essere sostituiti saranno i dossi di via Castegnato.