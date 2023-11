Più bello e più efficiente, il "nuovo" Centro Diurno Orsatti di Palazzolo sull'Oglio è stato restituito alla comunità. Cuore pulsante delle attività socioculturali e assistenziali dell’associazione Pensionati, la sala multiufunzionale nei mesi scorsi è stata oggetti di lavori di riqualificazione energetica: oggi, domenica 19 novembre, il "taglio del nastro" alla presenza del presidente Aldo Michelone e dei soci, nonché cittadini e autorità.

Più bello ed efficiente: ecco il "nuovo" Centro Diurno Orsatti

I lavori, in progetto da 240mila euro che oltre al rifacimento dell'impianto termico, ha previsto la realizzazione del cappotto, dell’isolamento del solario e la sostituzione degli infissi, mentre sul tetto del centro è stato installato un fotovoltaico da 15kw, con sistema di accumulo da 20kw che permetterà di fornire energia per l'illuminazione notturna del parco in cui sono incastonati villa e centro diurno. L’intervento, coperto dalle risorse del bonus 110%, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Bcc Oglio e Serio, che ha accettato la cessione del credito per 170mila euro, finanziando gli anticipi necessari per l’avvio del lavori: altri 40mila euro circa sono stati scontati in fattura dallo Studio Guerini, e non è mancato un contributo dell'Amministrazione.