Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero

L'incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 6.30, in via Cesare Battisti, la strada che costeggia il fiume Oglio. Il conducente, un uomo di 41 anni (come riportato da Areu) di Palazzolo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell'auto in uscita dal ponte andando a sbattere contro un'albero. Il veicolo ha terminato poi la corsa nel mezzo della strada. L'allarme è stato lanciato in codice rosso: per estrarre il conducente dall'abitacolo (auto distrutta sulla parte anteriore con tanto di perdita di una ruota e ammortizzatore) è stato necessario l'intervento dei soccorritori. Sul posto, oltre alla Croce Rossa e all'automedica, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo. In un secondo momento, per i rilievi, sono arrivati gli agenti della Stradale: toccherà ai poliziotti capire esattamente come sono andate le cose. Il lungo Oglio è stato chiuso temporaneamente al traffico proprio per consentire i vari interventi. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Chiari.