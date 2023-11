Pauroso incidente sulla 45bis, tragedia sfiorata a Bagnolo Mella.

Pauroso incidente sulla 45bis, tragedia sfiorata a Bagnolo Mella

Il sinistro si è verificato questa mattina (giovedì 2 novembre 2023) a Bagnolo Mella verso le 7.45 sulla strada provinciale 45 bis in direzione Manerbio. Due i veicoli coinvolti: una Opel Moka grigia di una cittadina bagnolese e una Daewoo Matiz rossa di un uomo di Bassano Bresciano. Al momento sono in corso le indagini, al momento l'ipotesi più accreditata risulta essere quella del sorpasso in prossimità di curva azzardato che ha portato al frontale tra i due veicoli.

Un pezzo del motore di uno dei due veicoli è volato a trenta metri dal punto d'urto

Un pezzo del motore della Daewoo è stato trovato a trenta metri dal punto d'urto nel campo adiacente mentre l'Opel Moka ha metà veicolo mancante. La buona notizia è che le condizioni dei due conducenti non sono gravi. Entrambi sono stati portati in ospedale a Manerbio, non sono in pericolo di vita. La tipologia del sinistro ha fatto temere il peggio, si può dire che è stata sfiorata la tragedia. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco inviati dal 112, una delle due auto aveva delle bombole a gpl che perdevano nel luogo del sinistro. É stato quindi necessario chiudere e mettere in sicurezza l'area del sinistro per evitare che transitassero veicoli e si verificassero esplosioni. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno messo in sicurezza il veicolo.

Viabilità

Essendosi verificato il sinistro in un orario di intenso traffico in supporto sono intervenuti gli agenti della Locale di Manerbio che hanno provveduto alla chiusura sud mentre i carabinieri di Bagnolo Mella hanno provveduto alla chiusura della rotatoria a nord mentre la Locale di Bagnolo Mella effettuava i rilievi e la messa in sicurezza dell'area. La 45bis è stata chiusa circa 40 minuti, dalle 8 alle 8.40.

Le immagini