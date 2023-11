Rezzato: controlli a tappeto da parte della Polizia Locale.

Controlli della Polizia Locale a tappeto

Il Comando di Polizia Locale non frena l'attività di controllo: negli ultimi giorni, in particolare ha organizzato servizi mirati di controllo del territorio in orari serali e notturni, anche per la prevenzione dei furti nelle abitazioni. Nell’occasione il servizio è stato concentrato in maniera incisiva nelle zone di maggiore aggregazione, oltre che nelle aree del territorio spesso oggetto di segnalazioni.

Parchi verdi: sostanza stupefacente e abbandono dei rifiuti

Ad essere attenzionati i parchi dove bambini e famiglie devono sentirsi liberi di trascorrere tempo libero. Ad essere identificati numerosi soggetti, i quali sono stati segnalati alle Prefetture della Repubblica poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Sempre nelle aree verdi, particolare attenzione è stata rivolta alle condotte di inciviltà che incidono negativamente sul decoro dello spazio pubblico e, nella fattispecie, sono state elevate sanzioni nei confronti di soggetti resisi autori dell’utilizzo improprio dell’arredo urbano e dell’abbandono di rifiuti. Sanzionati inoltre due soggetti per ubriachezza molesta, un uomo ed una donna, per i quali è stato necessario richiedere l’intervento del soccorso sanitario date le precarie condizioni di salute in cui versavano.

Sicurezza stradale

Nell’ambito dei servizi di controllo del corretto utilizzo delle strade, anche per la prevenzione dell’ incidentalità stradale, l’attività è stata accentrata sulle arterie stradali di maggiore percorrenza, numerosi veicoli sono stati sottoposti a sequestro in quanto sorpresi a circolare privi dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Contestate anche un numero considerevole di violazioni al Codice della Strada per sorpassi vietati e circolazioni contromano, spesso causa di incidenti stradali anche dall’esito mortale. Due gli incidenti stradali rilevati, in particolare un sinistro occorso sulla Strada Statale 45 bis ha causato la formazione di code chilometriche causando non pochi disagi.

Tre equipaggi per la notte del 31 ottobre

Per i festeggiamenti di “Halloween” il Comando ha predisposto l’impiego di tre equipaggi, i cui Agenti non hanno mancato di presidiare le aree di ritrovo della gioventù, le quali sono state oggetto di numerose segnalazioni dovute allo scoppio di petardi. Nell’occasione sono stati identificati numerosi soggetti, alcuni dei quali denunciati in stato di libertà in quanto sorpresi a gettare petardi sulle auto in sosta. Grazie alle segnalazioni pervenute dai cittadini due i veicoli provento di furto rinvenuti, i quali sono stati riconsegnati ai rispettivi aventi diritto.