Paura a Zerbino: un capannone in fiamme

Momenti di paura questa mattina a Zerbino per l'incendio divampato all'interno di un capannone, tempestivo l'intervento dei soccorritori.

Capannone in fiamme

Questa mattina (25 giugno) alle 7,15 è scattato l'allarme in località Zerbino, Flero: in via Galvani è divampato un incendio. A prendere fuoco è stato l'interno di un capannone, immediato l'arrivo dei soccorsi: una squadra del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Brescia con il supporto dell'autobotte sono intervenute sul posto per domare l'incendio e impedire che le fiamme dilagassero della zona circostante. Per il momento sembra che l'incendio sia partito da un carrello elevatore alimentato elettricamente. Grazie al lavoro ad all'impegno dei Vigili del fuoco l'incendio è stato circoscritto ed una persona soccorsa a causa di una intossicazione.