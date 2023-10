Auto sfonda la ringhiera di un'abitazione e finisce nel giardino

Attimi di grande apprensione questa mattina a Flero, un'auto ha sfondato la ringhiera di un'abitazione ed è finita nel giardino.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 11.30 a Flero in via Alessandro Manzoni. Secondo le prime informazioni un'auto avrebbe sfondato la ringhiera di un'abitazione finendo nel giardino.

Sarebbero quattro le persone coinvolte: una ragazzina di 14 anni, un ragazzo di 17 e uno di 22 e una donna di 33 anni. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sembrano destare particolare preoccupazione, nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

