Ricomincia il corso dal 30 settembre al 3 dicembre presso il Parco Barbaglio in Via Aldo Moro a Flero.

A Flero il cane è un buon cittadino

Dalla primavera 2018 l’allora assessore Elena Franceschini, oggi vicesindaco, in collaborazione col gruppo cinofilo pontevichese, ha tenuto un corso gratuito " Cane buon cittadino".

Molta la partecipazione al corso pratico al parco Barbaglio e lunga la lista d’attesa, così al via altre edizioni con un sempre maggior numero di cani e relativi possessori. La vicesindaco, sempre presente con il suo quadrupede, crede fortemente nel corso e nella conoscenza del rapporto tra cane e umano. Per questo il corso organizzato dal Comune è arrivato ad avere il patrocinio dalla Provincia.

Il corso

Da sempre la Franceschini ha ritenuto questo momento formativo, di più lezioni il mattino, alternati tra sabato e domenica sino a dicembre, come lo strumento utile per gli amanti degli animali per instaurare una convivenza paritaria. Perché conoscere significa prevedere e correggere comportamenti non adeguati. Affidarsi a esperti che possano guidare nell’educazione del proprio amico a quattro zampe.

Per maggiori informazioni o per iscrizioni contattare il 338.4074547 l’istruttore Aldo Taietti o la vicesindaco Franceschini al 366.6024434.