Orzinuovi celebra la 19sima festa del ringraziamento

Grande festa per il ringraziamento, oggi domenica 24 novembre ad Orzinuovi, dove i grandi protagonisti sono stati i trattori.

La festa

Anche quest'anno i Giovani Agricoltori Orceani, in collaborazione con l'amministrazione Comunale, ha rinnovato l'invito a festeggiare insieme la Festa del Ringraziamento. Tra rombi di motori e clacson altisonanti, i mezzi agricoli si sono dati appuntamento nel piazzale del palazzetto sportivo di via Lonato alle 9.00. La comitiva è poi partita per la tradizionale sfilata per le vie cittadine per poi riunirsi in piazza Vittorio Emanuele II dove, al termine della messa professata da Don Domenico Amidani, hanno ricevuto la benedizione.

La giornata è proseguita con un momento conviviale alla sede della Croce Verde di Orzinuovi e terminerà allo scoccare della mezzanotte. Attrattivo il programma dove alle 17, l'Aperidino, l'aperitivo del contadino, aprirà i battenti in piazza Garibaldi con servizio bar curato da Hosteria Aria. Dalle 19 si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con animazione e dj set, in collaborazione con Pellicano.

Il divertimento è garantito.