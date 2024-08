Oggi l'ultimo saluto a Pietro Meini e Bruno Agnari uniti da un tragico destino

La comunità di Bagnolo Mella oggi alle 16.30 darà l'ultimo saluto a Pietro Meini, scomparso nei giorni scorsi in un terribile incidente stradale sulla Corda Molle dove ha perso la vita anche Bruno Agnari, il pensionato di Ghedi che ha imboccato contro mano la superstrada.

La Tragedia sulla Corda Molle

Pietro Meini, un giovane di 29 anni originario di Bagnolo Mella, era molto conosciuto in paese dove la famiglia gestisce la Vinoteca in via Circonvallazione, all’interno delle quale lavorano sia il padre Marco che il fratello maggiore Gianandrea. Pietro lavorava invece alla Italfond. Grande appassionato di meteorologia e di montagna, si dedicava spesso ad escursioni in quota con gli amici. Amava la natura e viaggiare.

Il Dolore della Comunità e il Ricordo di Pietro

La notizia della morte di Pietro Meini ha sconvolto la comunità di Bagnolo Mella e tutti coloro che lo conoscevano. La sua famiglia, distrutta dal dolore, ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza. La comunità si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore, ricordando Pietro come un giovane coraggioso, appassionato e sempre pronto ad aiutare gli altri. Pietro lascia la mamma Elena, il papà Marco, il fratello Gianandrea con Giulia, i nonni, gli zii, i cugini e tutti i parenti.

Lutto anche a Ghedi

Anche i funerali di Bruno Agnari, imprenditore ghedese in pensione, si sono svolti oggi martedì alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Ghedi. Dopo la cerimonia, la salma è stata tumulata nel cimitero locale. Agnari, molto conosciuto in paese per la sua attività nel mondo dei videogiochi e delle macchinette, doveva raggiungere la moglie, ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione.