Nutrie nel centro abitato: "Serve un piano per permettere ai Comuni di agire"

Orzinuovi

Il consigliere regionale Federica Epis ha avanzato la richiesta

Nutrie, cinghiali, piccioni: tre categorie di animali che al momento figurano sulla black list di Enti e operatori agricoli. Si tratta di animali invasivi, che possono provocare problemi e non solo alle coltivazioni.

Nutrie nel centro abitato: "Serve un piano"

Nei giorni scorsi alcuni residenti hanno segnalato una colonia in via Pirandello: più di una decina di roditori che si sono spinti fin nel centro abitato. Senza contare le lamentele degli agricoltori, perché le nutrie e "mangiano" gli argini dei canali, con il rischio di provocare incidenti. E’ già accaduto, infatti, che i trattori si siano ribaltati a causa dell’improvviso cedimento del terreno "scavato»" da questi roditori. Sui social si è scatenata una sorta di "guerra" tra gli animalisti, che difendono le nutrie, e altri cittadini, decisamente favorevole all’opera di contenimento. Non sono mancate battute di cattivo gusto.

L'intevento dell'assessore (e consigliere regionale)

Bada al sodo, invece, l’assessore al Bilancio Federica Epis, che è anche consigliere regionale.

La Provincia, alla luce dell’emergenza nutrie, deve dotarsi di Piano di eradicazione affinché i Comuni possano abbatterle. La popolazione è esasperata dall’esplosione dell’emergenza nutrie, animali altamente nocivi per la sicurezza e per l’igiene pubblica, per la biodiversità e per la sempre più preziosa risorsa idrica, per questo motivo è urgente che la Provincia di Brescia provveda al più presto a dotarsi del Piano di eradicazione, senza il quale i Comuni non possono intervenire in modo significativo, avvalendosi cioè di ditte specializzate oltre che dei volontari.

Gli avvistamenti e le colonie infatti, sono sempre più frequenti.