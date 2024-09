Un nuovo caso di Dengue è stato registrato nel Bresciano: la zanzara, questa volta, ha punto a Cazzago San Martino, nella frazione di Bornato. Il Comune della Franciacorta è tra quelli più colpiti negli ultimi mesi.

Nuovo caso di Dengue a Cazzago: disinfestazione eseguita

A seguito della comunicazione di Ats, pervenuta ieri, il sindaco Fabrizio Scuri ha tempestivamente firmato un’ordinanza per la disinfestazione nel raggio di 200 metri dal luogo dove è stato individuato il caso e lo spargimento degli appositi insetticidi è stato effettuato nella notte tra sabato e domenica a partire dall’una.

L'area interessata

L’intervento su zanzare e larve, ha coinvolto via Trieste, via Castello, via Garibaldi, via Gramsci fino all’incrocio con la prima traversa, via degli Alpini, via Monte Rossa, via Pasini, via del Gallo, via Marcolini, via Peroni fino alla rotatoria con via Angelini, via Romanino, via Tito Speri, via Gasparo da Salò, via Angelini, via XXV Aprile, via dei Mille fino al civico 7, via Villa di Sopra, via Matteotti, via Mazzini, via Villa di Sotto fino alla rotatoria, via Pieve Vecchia fino al passaggio a livello, via San Bartolomeo, via Trieste, via Conte Secco, Loc. S. Teresa.

Nell’ordinanza sono ribadite anche tutte le norme di comportamento da seguire.

I casi in Franciacorta e nel Bresciano

In queste settimane, sempre nel Bresciano (tra Ospitaletto e Gussago) si è registrato il primo caso autoctono di Dengue per il quale si erano seguite tutte le procedure del caso a partire dalla disinfestazione. Inoltre, era stata messa a disposizione dei cittadini residenti nelle aree limitrofe al luogo dove si era verificato caso e ai lavoratori del luogo di lavoro della persona colpita la possibilità di effettuare il test sierologico gratuito.