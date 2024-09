Ospitaletto, caso "autoctono" di Dengue confermato: nessun viaggio all'estero effettuato dal soggetto

Un caso di febbre da Dengue ad Ospitaletto: il Comune dispone un intervento di disinfestazione straordinaria per tutelare la salute.

La campagna di disinfestazione a Ospitaletto

La campagna di disinfestazione è partita lunedì 9 settembre 2024 (ed è stata portata a termine già nella giornata di martedì 10 settembre 2024), a seguito della segnalazione con cui Ats Brescia indicava una sospetta arbovirosi da virus Dengue in un residente di Ospitaletto. Il soggetto in questione risulta non aver effettuato alcun viaggio all'estero come confermato dall'indagine epidemiologica effettuata da Ats Brescia che ha dichiarato trattarsi di un caso «autoctono».

Ats Brescia ha poi spiegato che:

"A seguito della segnalazione del caso sospetto, ATS ha allertato i Comuni che la persona ha dichiarato di aver frequentato per motivi di lavoro e di residenza, i quali hanno provveduto a mettere in atto gli interventi di disinfestazione previsti dai protocolli ministeriali e regionali. Sono state attivate tutte le iniziative di sanità pubblica previste dai protocolli nazionali e regionali. Il Dipartimento Veterinario di ATS, in collaborazione con l’IZSLER, ha predisposto il posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l’eicacia della disinfestazione e per il monitoraggio entomologico. Si sottolinea - è stato infine ricordato - che la dengue non si trasmette da persona a persona, ma il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta. Ricordiamo che per prevenire la dengue e le altre malattie trasmesse dalle zanzare è importante difendersi dalla loro puntura"

Per evitare la diffusione in paese della malattia infettiva, trasmissibile all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori quali le zanzare tigre, è stata diramata un’ordinanza sindacale per la disinfestazione nel raggio di 200 metri dall’abitazione coinvolta. Essendo l’eliminazione dei focolai larvali (in area pubblica e privata) e la riduzione della presenza di zanzare i principali metodi per prevenire la circolazione della malattia infettiva, sono stati attivati i trattamenti dovuti.

Le zone interessate dalla disinfestazione

La zona interessata dagli interventi di disinfestazione è quella che comprende via Martiri della Libertà, via Luigi Cerutti, via Giuseppe Tovini, via Giuseppe Zanardelli, viale X Giornate, via Circonvallazione, via Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci, via Andrea Doria, via Gaetano Salvemini, via Luigi Einaudi, via Giorgio La Pira, via Arturo Benedetti Michelangeli, via Camillo Togni, via Galileo Galilei e Leonardo Da Vinci, via della Ferriera e Divisione Alpina Tridentina.

Al servizio operato dalla ditta Agrobioservice di Travagliato (anche negli spazi esterni privati come giardini, terrazze e piazzali), si aggiunge l’invito rivolto ai cittadini di tener porte e finestre chiuse durante il trattamento e di sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; di tenere in casa gli animali domestici (insieme a ciotole, cuccia o altri oggetti simili) e prestare attenzione all’ingerimento di frutta o verdura coltivata nel proprio orto o giardino.

Per avere maggiori informazioni è possibile accedere al sito internet del Comune di Ospitaletto o telefonare all’ufficio responsabile.

Disinfestazioni anche a Gussago e Monticelli

Ats informa che :