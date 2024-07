Non ce l'ha fatta la 75enne che si è schiantata e ribaltata con l'auto a Longhena

Un tragico epilogo per la 75enne che ieri (giovedì 18 luglio 2024) si è schiantata e successivamente ribaltata con la sua auto a Longhena.

Non ce l'ha fatta la 75enne di Longhena

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, Pierina Botta di Longhena si è spenta poche ore dopo essere stata ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove era stata elitrasportata dopo il sinistro.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16 in via 24 maggio a Longhena in codice rosso.

La dinamica resta da chiarire nel dettaglio: dalle prima ricostruzioni pare che la 75enne abbia fatto tutto da sola. In particolare nell'affrontare una curva avrebbe urtato contro un dissuasore spartitraffico (meglio conosciuti come panettoni) finendo contro un'abitazione. A seguito dell'impatto l'auto sulla quale viaggiava la donna si sarebbe ribaltata.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Verolanuova.

Il ricordo

Pierina era conosciuta perché attiva nel volontariato negli eventi e nelle feste in paese, dove partecipava anche in compagnia del marito Gianni prima di rimanere vedova. Anche lui fu coinvolto in un incidente stradale, a seguito di un malore ma grazie alla prontezza di alcuni astanti riuscì a salvarsi e sopravvivere. La 75enne prestava spesso servizio anche in chiesa durante le cerimonie.