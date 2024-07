Incidente stradale a Longhena: donna in gravi condizioni

Incidente stradale a Longhena.

A Longhena incidente stradale

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16 in via 24 maggio a Longhena in codice rosso.

Si ribalta con la sua auto

Dalle primissime ricostruzioni pare che la donna, 75 anni, si sia ribaltata con la propria auto, al momento non risultano altri mezzi coinvolti.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Verolanuova.