Nel futuro di Rudiano corre la Greenway dell'Oglio

di Lara Pezzotti

Nel futuro di Rudiano corre una nuova Greenway dell’Oglio. L’opera, che ricalcherebbe l’esperienza di quella della vicina Urago, è stata al centro dell’ultimo Consiglio comunale quando è stata presentata una bozza di piano lavori che potrebbe trasformare il territorio.

Il progetto della Greenway tra Rudiano e Pumenengo

Il progetto, che si sviluppa nei Comuni di Rudiano e Pumenengo, rientra nell’ambito del Parco Regionale Oglio Nord e prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale che collegherà i due centri, lungo la strada di via Madonna in Pratis. Il percorso attraverserà il ponte Celso Gandini e si estenderà lungo la via Fiume Oglio, dando continuità al tratto già esistente sulla sponda sinistra del fiume, realizzato dalla Provincia di Brescia nel decennio precedente. Permetterà di collegare in modo fluido la Greenway sull’Oglio, unendo le sponde destra e sinistra del fiume e aprendo nuove opportunità per residenti e visitatori. «Oltre a favorire uno spostamento sostenibile, migliorando la salute, riducendo l’inquinamento e promuovendo uno stile di vita attivo, questo progetto migliorerà la circolazione urbana e periurbana, collegando gli abitanti e favorendo comportamenti sostenibili», ha spiegato il consigliere Cristiano Rossi.

In Consiglio

L’intervento, dal valore di 345mila euro, sarà finanziato interamente con risorse regionali, mentre le amministrazioni locali dovranno promuovere il progetto e acquisire le aree necessarie per realizzare il cantiere. «Accogliamo positivamente questo progetto, che ha visto la genesi con l’Amministrazione Bonetti, che ha avviato il dialogo con il Comune di Pumenengo e il Parco Oglio Nord – ha dichiarato il consigliere di Cittadini al Centro, Sara Oliari - Mi auguro dunque che nella fase di promozione dell’opera, si riconosca anche il lavoro fatto prima dell’approvazione, dall’Amministrazione che vi ha preceduto».

Anche il consigliere Simona Moletta (Per Rudiano) ha voluto esprimere un ringraziamento «a tutte le persone che, volontariamente, hanno accettato di donare un pezzo delle loro terre, un atto di civiltà che oggi non è più così comune». Ora si attende la posa della prima pietra della Greenway dell’Oglio, una grande opportunità per una comunità più verde e connessa.