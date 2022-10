Muore schiacciato dal suo trattore, il giorno dell'ultimo saluto

Comunità in lutto per la scomparsa di Giuseppe Filippi, oggi (sabato 29 ottobre 2022) l'ultimo saluto.

Un tragico incidente

Una persona affettuosa e sempre disponibile verso il prossimo, tra le sue passioni anche quella del volontariato. L'intera comunità di Ome si sta stringendo in queste ore intorno alla famiglia del 69enne che nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre 2022 ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore e rimanendone, conseguentemente schiacciato. L'uomo si trovava in prossimità del torrente Gandovere, in via San Lorenzo a Ome, per recuperare della legna. Il signor Giuseppe era parte del Consiglio della Cappellania della contrada di Valle. Oltre al volontariato, la sua grande passione era la panificazione.

I funerali

L'ultimo saluto è in programma per oggi (sabato 29 ottobre 2022) alle 15 nella parrocchia di Ome con partenza alle 14.50 dall'abitazione di via San Lorenzo 25/A. La salma poi riposerà nel locale cimitero. A piangerlo la moglie, i figli Ernesto e Alessandro e le nipotine Chiara e Ilaria.