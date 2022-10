Tragico incidente con il trattore, chi è la vittima

Si ribalta con il trattore, nulla da fare per Giuseppe Filippi.

In prossimità del torrente

Il tragico incidente si è consumato ieri (giovedì 27 ottobre 2022) a Ome in Franciacorta. Erano le 15.30 circa quando l'uomo (69 anni) residente in zona, si stava occupando del recupero della legna in prossimità del torrente Gandovere. Secondo quanto ricostruito in un primo momento sembra che nel mentre di una manovra il trattorino ha iniziato a scivolare (a causa della pendenza del terreno ma anche dell'umidità dello stesso) sino a sbattere contro il tronco di un albero.

Non ha fatto in tempo a scendere

L'uomo non avrebbe fatto in tempo a scendere dal mezzo, rimanendone schiacciato. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi i quali, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri della stazione di Cazzago San Martino.