Muore improvvisamente a 46 anni, il brigadiere si è spento in caserma

Muore improvvisamente a soli 46 anni, lutto per la scomparsa del brigadiere Domenico Tenaglia.

L'uomo era in servizio per la caserma dei carabinieri di Capriolo. Ieri (mercoledì 28 dicembre 2022) non si è presentato in tempo al lavoro così i colleghi si sono preoccupati e sono andati a controllare in camera (l'uomo viveva in caserma). Lo hanno trovato riverso a terra ormai senza vita: l'allarme è scattato intorno alle 11. Ad intervenire prontamente sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Adro. Una volta sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, con tutta probabilità si è trattato di un malore fatale che non ha lasciato scampo all'uomo.

Numerosi i messaggi di cordoglio

Originario di Lancino in Abruzzo, da vent'anni prestava servizio nel Bresciano. Nei prossimi giorni lo raggiungeranno i parenti da Lanciano (dove vive la sua famiglia d'origine) e dalla Sicilia dove vivono la compagna e la figlia di 11 anni. La notizia della sua dipartita ha fatto il giro anche sui social. Sul gruppo "sei di Rocca se..." un post con la frase

Al quale hanno fatto seguito numerosi messaggi di cordoglio.