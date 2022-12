Muore davanti agli occhi dei suoi dipendenti per un malore improvviso

Una vera tragedia quella che nella serata di ieri (venerdì 30 dicembre 2022) ha colpito l'azienda Euromeccanica snc di Flero.

Muore davanti agli occhi dei suoi dipendenti

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 20 in via San Desiderio al civico 38/a. Stando alle prime ricostruzioni uno dei contitolari della ditta si è spento davanti agli occhi dei suoi dipendenti, con tutta probabilità a coglierlo di sorpresa un malore che non gli ha lasciato scampo.

L'arrivo dei soccorsi

L'uomo, 53 anni, è stato soccorso da un'ambulanza e un'automedica, per lui però non c'è stato nulla da fare: il tutto sembra essere stato causato da un infarto. Ad intervenire prontamente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Verolanuova per gli opportuni rilievi del caso.

Dove si trova l'azienda